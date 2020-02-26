Rusya Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, yabancı savaşçıların Libya'ya girmesine yardımcı oluyor

T24 Dış haberler

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikail Bogdanov, Türkiye'yi yabancı savaşçıların Libya'ya girmesine yardımcı olmakla suçladı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, geçen Cumartesi İzmir'de yaptığı açıklamalarda Libya'daki duruma değinmiş ve "Kahraman askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu'ndan ekiplerimizle beraber oradayız. Mücadeleyi orada sürdürüyorlar” açıklaması yapmıştı.

Reuters'ın Interfax'tan aktardığına göre gazetecilere açıklamalarda bulunan Bogdanov, bugün Türk ile Rus heyetler arasında yapılan İdlib gündemli görüşmelerden "iyi sonuçlar" beklediklerini ifade etti.