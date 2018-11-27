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Dünya

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki kimyasal saldırılarının sorumlularını bulmaya çağırdı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 27 Kasım (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı, Halep’teki kimyasal saldırının sorumluları dahil olmak üzere, en kısa sürede Suriye’de kimyasal maddelerin kullanımından sorumlu olanları bulup adaletin karşısına çıkartmaları gerektiğ

27 Kasım 2018 14:13

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 27 Kasım (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı, Halep’teki kimyasal saldırının sorumluları dahil olmak üzere, en kısa sürede Suriye’de kimyasal maddelerin kullanımından sorumlu olanları bulup adaletin karşısına çıkartmaları gerektiği çağrısı yaptı.
Bakanlığın açıklamalarında, “Suriyelileri korku altında tutabilmek için tüm bu yıllar boyunca zehirli maddeler kullananları bulup adalete teslim etmek için en kısa zamanda mümkün olan herşeyi yapmak gerekir” denildi.
Dışişleri Bakanlığı, Halep saldırısına ilişkin olarak Suriye hükümetinin BM Genel Sekreteri, BM Güvenlik Konseyi Başkanı ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Genel müdürüne mektup göndererek, olayı soruşturmak ve uzmanları olay yerine göndermek için acil tedbirler alınması çağrısında bulunduğunu belirtti.

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