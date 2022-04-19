Rusya Dışişleri Bakanı'ndan Zelenski'ye: Söyledikleri ne yiyip, ne içtiğine göre değişiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'nin söylediklerinin "ne yiyip, ne içtiğine göre değiştiğini" iddia etti.

Sputnik Türkçe'nin aktardığına göre Lavrov yaptığı açıklamalarda, "Zelenski'nin söylediklerini ciddi şekilde yorumlayamam, zira bakış açısı sürekli taban tabana zıt yönlerde değiştiriyor" dedi.

Lavrov, "Zelenski birçok şey söylüyor. Bunlar ne yiyip ne içtiğine bağlı olarak değişiyor" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bugün Hindistan kanalı India Today'ye yaptığı açıklamalarda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ikinci safhasını başlattığını söylemişti.