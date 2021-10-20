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Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı: Taliban heyetiyle görüşmede kapsayıcı bir hükümet kurma çağrısı yaptım

Taliban heyeti, Moskova'ya gitti

20 Ekim 2021 12:07

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan görüşmeleri için Moskova'ya gelen Taliban heyetiyle görüştü

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Lavrov yaptığı görüşmede Afganistan'daki tüm siyasi güçlerin yer aldığı kapsayıcı bir hükümet çağrısında bulunduğunu söyledi.

Heyetle Taliban'ın kapsayıcı hükümet kurulması, Afgan vatandaşlarının temel haklarının sağlanması konularındaki vaatlerini ele aldıklarını belirten Lavrov, "Afganistan'da sürdürülebilir barışa ulaşma görevi güncelliğini koruyor. Bunun başarılması, her şeyden önce ülkenin sadece etnik değil, aynı zamanda siyasi güçlerinin de çıkarlarını tam olarak yansıtması gereken gerçekten kapsayıcı bir hükümetin kurulmasıyla mümkün" dedi.

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