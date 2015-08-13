Rusya Dışişleri Bakanı: Suriye'nin geleceğine Suriye halkı karar verir

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi mevkidaşının 'Esad'ın Suriye'nin geleceğinde yeri yok' sözlerine tepki gösterdi. Lavrov, Suriye'nin geleceğine Suriye halkının karar verebileceğini söyledi. Sergey Lavrov, Suudi meslektaşı Adil el-Cubeyr’le yaptığı ortak basın toplantısında Suudilerle olan görüş farklılıklarına rağmen Suriye konusunda tüm taraflarla kapsamlı istişarelerde bulunduklarını açıkladı.

Rusya’nın Arapça yayın kuruluşu Rusya el-Youm’un haberine göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr’in Suriye’nin geleceğinde Cumhurbaşkanı Beşşar Esad'a rol vermediklerine dair açıklaması üzerine Lavrov şunları söyledi:

“Suriye konusunda aramızda görüş ayrılıkları var. Rusya’nın bu konudaki tutumu, tüm meselelerin Suriye halkı tarafından görüşmeler yoluyla tayin edilmesi esasına dayanıyor.”

IŞİD’le mücadele konusuna da değinen Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önerdiği IŞİD karşıtı bölgesel koalisyon oluşturulmasını öngören planı konusunda Suudi Arabistan ile yaptıkları görüşmelerde ilerleme kaydettiklerini söyledi. Lavrov, Rusya’nın tüm ülkeleri tehdit eden IŞİD ve diğer terörist gruplara karşı çabaların birleştirilmesi gerektiğine inandığını söyledi.