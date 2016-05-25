Rusya Dışişleri Bakanı: Rakka'nın geri alınması için ABD ile senkronize çalışılmalı

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğini alan Demokratik Suriye Güçleri'nin Suriye'deki Rakka'yı IŞİD'den geri almak için başlatması beklenen operasyon hakkında açıklamalar yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rakka'nın geri alınması aynı Irak'ın Musul kentinin geri alınması gibi uluslararası terör karşıtı koalisyonun hedeflerinden biri" dedi.

Sputnik’in haberine göre, “Rus ve ABD'nin hava güçlerinin eylemlerini koordine etmesi halinde bu kentlerin daha etkili ve çabuk bir biçimde geri alınacağına inandıklarını” söyleyen Lavrov, "Böyle bir koordinasyonun gerçekleşmesi için şans var" vurgusunu yaparak şunları söyledi: "Rus hava güçleri ve ABD öncülüğündeki koalisyonun hava kuvvetlerinin senkronize ve koordine olmuş bir biçimde çalışıp sahada terörist gruplarla gerçekten mücadele edenlere yardım etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunlar da öncelikle Suriye ordusu ve PYD'nin silahlı kanadının (YPG) da aralarında olduğu farklı Kürt gruplar."

ABD: Ortak operasyon şu an için planlanmıyor

Pentagon sözcüsü Michelle Baldanza, Rusya'yla Rakka'da ortak operasyon düzenlemeyi planlamadıklarını söylemişti. "Şu anda Rusya'yla herhangi ortak askeri operasyon düzenlemeyi planlamıyoruz" diyen Baldanza, Moskova'yla Suriye'deki ateşkesin izlenmesi ve güçlendirilmesi içinse işbirliği yapmaya devam ettiklerini hatırlatmıştı.