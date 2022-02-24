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Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı'ndan ilk açıklama: Diyalog için her zaman hazırız

24 Şubat 2022 17:24

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Halen uluslararası hukuk ve sorumluluklara dönme şansımızın olduğunu umuyoruz" dedi.

Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından ilk kez açıklama yaptı.

Lavrov, Rusya'nın diyalog için hazır olduğunu söyledi. 

Lavrov, "Tüm ülkelerle diyalog kurmaya hazırız. Halen uluslararası hukuk ve sorumluluklara dönme şansımızın olduğunu umuyoruz" dedi.

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