Rusya Dışişleri Bakanı'ndan ilk açıklama: Diyalog için her zaman hazırız

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Rusya Dışişleri Bakanı<strong> Sergey Lavrov,</strong> <em>"Halen uluslararası hukuk ve sorumluluklara dönme şansımızın olduğunu umuyoruz"</em> dedi.</p>\n<p>Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından ilk kez açıklama yaptı.</p>\n<p>Lavrov, Rusya'nın diyalog için hazır olduğunu söyledi. </p>\n<p class="detail-header-spot">Lavrov,<em> "Tüm ülkelerle diyalog kurmaya hazırız. Halen uluslararası hukuk ve sorumluluklara dönme şansımızın olduğunu umuyoruz"</em> dedi.</p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/canli-blog-kremlin-ukrayna-nin-isgalini-resmen-baslatti-rusya-kiev-kontrolundeki-sehirleri-vurmaya-basladi,1016970" target="_blank" rel="noopener noreferrer">CANLI BLOG | Rusya, Ukrayna şehirlerini vuruyor; Kiev genel seferberliğe hazırlanıyor</a></strong></p>\n</body>\n</html>