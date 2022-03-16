Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna ile barış müzakereleri kolay ilerlemiyor ancak tavizle anlaşmaya varılabileceğine dair umut var

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'yla yapılan barış görüşmelerinin kolay ilerlemediğini, ancak taviz verilmesiyle birlikte anlaşmaya varılabileceğine dair umut gördüklerini belirtti.

Rus medya organı RBC'ye konuşa Lavrov, "Müzakerecilerimizin verdiği değerlendirmelerden yola çıkıyorum. Müzakereler, hepimizin bildiği sebepler nedeniyle kolay ilerlemiyor. Ancak tavizlerle bir anlaşmaya varılabileceği konusunda umut var" dedi.

Kiev'in Ukrayna'nın tarafsızlığının "ciddi" bir şekilde masaya yatırıldığını belirten Lavrov, tarafların bazı konular üzerinde anlaşmaya yakın olduğunu dile getirdi. Ukrayna lideri Volodomir Zelenski dün, “Ukrayna’nın NATO üyesi olmayacağı açık, bunu görüyoruz. Yıllardır açık kapıdan bahsedildiğini duyuyoruz ancak görülüyor ki oraya giremeyeceğiz” demişti.

Lavrov, Moskova'nın Ukrayna ile ilgili tek endişesinin Kiev'in tarafsızlığı olmadığını; Rusçanın kullanımının serbest olması ve ifade özgürlüğünün de kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı, "Bun önemli bir kriz. Dünya düzenini belirleyecek" diye konuştu.