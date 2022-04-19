Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna'daki operasyonda yeni safhaya başlıyoruz

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Ukrayna'daki operasyonunda 'yeni bir safha'ya geçtiğini ifade etti.

Hindistan kanalı India Today'e konuşan Lavrov, "Bu operasyonun başka bir safhası başlıyor ve tüm özel operasyon için önemli bir an olacağına eminim" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada 'Donbas için savaşın' başladığını belirtmiş ve Rus ordusunun büyük bölümünün buraya odaklandığını aktarmıştı.

Zelenski, "Donbas'a ne kadar Rus askeri gönderirlerse göndersinler savaşacağız. Kendimizi koruyacağız" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başdanışmanı Oleksiy Arestoviç, Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki yeni taarruzda dört bölgeyi ele geçirmeyi amaçladığını iddia etti.

Donestsk ve Luhansk bölgelerinden oluşan Donbas'ın bir kısmı 2015'ten bu yana Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Hal Cumhuriyeti adından ilk ayrılıkçı yapı tarafından yönetiliyor. Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin, şubat ayında bu ayrılıkçı yapıların bağımsızlığını tanırken; Donbas bölgesinin kontrol etmedikleri kısımlarının da onlara ait olduğunu belirtti. Rus ordusunun Ukrayna'yı Donbas'ın tamamen dışına itmeyi hedeflediği düşünülüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca Ukrayna'daki yüzlerce hedefin vurulduğunu söyledi.