Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Suriye rejiminin dostu değiliz, Esed'i de istemiyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Suriye rejiminin dostu olmadığını, Beşar Esed'i de Rusya'ya kabul etmek gibi bir niyetlerinin kesinlikle bulunmadığını açıkladı.

Gazetecilerin aylardın ağızlarda dolaşan “Esed sonunda Rusya’ya sığınır mı?” sorusuna oldukça asabi ses tonuyla yanıt veren Lavrov, “Böyle bir şıkkı aklımızın ucundan bile geçirmiyoruz. Dünya kamuoyuna bu fikri empoze etmek isteyenler çok kötü niyetli çevreleridir. Rusya ne Suriye’deki rejimin ne de Beşar Esed ’ın yakın dostu değildir. Onun en yakın dostları Avrupa’da bulunuyor. Birili bu yolla Esad meselesini çözmek istiyorsa elindeki imkanları değerlendirsin” dedi.(hurriyet.com.tr)