Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya, ABD, BM ve AB'nin oluşturduğu Ortadoğu Dörtlüsü’nün toplanması en acil görev haline geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres ile yaptığı görüşmenin ardından İsrail saldırılarına ilişkin Rusya, ABD, BM ve AB'nin oluşturduğu Ortadoğu Dörtlüsü'nün acilen toplanması gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutterres ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail’in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Rusya, ABD, BM ve Avrupa Birliği’nin (AB) oluşturduğu Ortadoğu Dörtlüsü’nün acilen toplanması gerektiğini vurgulayan Lavrov, şu ifadeleri kullandı

“Tek taraflı eylemler devam ediyor, oysa BM Güvenlik Konseyi de Ortadoğu Dörtlüsü defalarca tek taraflı eylemlerden uzak durulması gerektiğini dile getirmişti. Bugünkü görüşmede, bugün en acil görevin uluslararası arabulucular Rusya, ABD, BM ve AB’nin oluşturduğu Ortadoğu Dörtlüsü’nün toplanması olduğu yönünde ortak bir fikir birliğine vardık. Bunu yapmak, daha çok sayıda katılımcıyla diğer formatlarda bir araya gelmekten daha kolay”

“Görüşme, dışişleri bakanları düzeyinde olmalı”

Lavrov, Gutterres’e hitaben yaptığı konuşmada, “Dörtlü’nün koordinatörü olarak Genel Sekreter’e, taraflarla yapacağı bir çalışma içinde en kısa zamanda böyle bir görüşme organize etme konusunda güveniyoruz. Görüşmenin, dışişleri bakanları düzeyinde düzenlemenin daha doğru olacağını söyledik. Genel Sekreter’in sahip olduğu deneyim ve diplomasi ustalığı ile bunun için gereken koşulları oluşturabileceğini umuyoruz. Üyesi olan tüm ülkelerin BMGK'nin kararlarını uygulaması gerekiyor. BMGK'nin birliği, Orta Doğu, Afganistan, Libya, Yemen gibi meselelerin çözümü ile ilgili önemli araçtır. BMGK üye ülkelerinin, uluslararası hukukun üstünlük kazanması açısından bir araya gelmesi önemli” dedi.

Gutterres ise “Mesele taraflarının arasında diyaloğun oluşturulması konusunda yardımcı olmaya hazırız. Gerginliğin azaltılması ve barış sürecinin yeniden başlatılması yönündeki tüm adımları destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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