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BBC Türkçe

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'IŞİD Kürtlerle anlaştı' açıklamamız güvenilir verilere dayanıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus Savunma Bakanlığı'nın 'IŞİD militanlarının Rakka'dan Palmira'ya geçişi için Suriyeli Kürt birliklerle anlaştığı' açıklamasının güvenilir verilere dayandığını söyledi. Lavrov, "Güçlerimiz müdahale edip IŞİD militan

29 Nisan 2018 20:30

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Cumartesi günü yaptığı "IŞİD, Rakka'dan çıkmak için Kürt birliklerle anlaştı" açıklamasının güvenilir verilere dayandığını söyledi.

Moskova'da Zambiya Dışişleri Bakanı Harry Kalaba'yla görüşmesi sonrası konuşan Lavrov önce, "Duyduğum kadarıyla, Kürt Suriye Demokratik Güçleri (SDG), IŞİD militanlarının Rakka'dan ayrılıp Palmira'ya geçmeleri için anlaşma yapıldığı açıklamasını reddetmiş" dedi.

Rus bakan daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savunma Bakanlığımız, güvenilir verilere dayanan bu bilgiyi teyit etti. Dahası, bu bilgi kamuoyuna yansıdıktan kısa bir süre sonra IŞİD üyeleri Rakka'dan ayrılıp Palmira'ya hareket etti."

Lavrov ayrıca bölgede "güvenli koridor" oluşturulduğunu, Suriye'deki Rus güçlerinin müdahale edip IŞİD militanlarını vurduğunu söyledi.

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak, bakanlığın televizyon kanalı Zvezda TV'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında, 'IŞİD liderlerinin Rakka'dan çıkıp Palmira'ya ilerlemek için, güvenli koridor oluşturulması' konusunda Kürt komutanlarla anlaştığını bildirmişti.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'de Kürt birlikleri silahlandırmasını kınayıp, Washington'un adımını "son derece tehlikeli" olarak nitelendirdi.

Çavuşoğlu, "YPG'ye verilen desteğin, Suriye'nin geleceği için ne kadar riskli ve tehlikeli olduğunu vurguluyoruz. "Suriye'nin geleceğinde istikrarı arıyorsak bu yanlışlardan dönmemiz lazım. 'Geçici ortaklık' diye bir şey olmaz" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Salı günü, Suriye'de Kürt Halk Savunma Birlikleri'ne (YPG) küçük silah ve araç teslimatının başladığını duyurmuştu.

Suriye'de, SDG'nin omurgasını Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı YPG oluşturuyor.

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