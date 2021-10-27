Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Donbas'ta Türk SİHA'larının kullanıldığına dair bilgiyi inceliyoruz

Moskova'daki bir basın toplantısında gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Lavrov, "Şu anda bu bilgiyi inceliyoruz. Kiev yönetiminin peş peşe yaptığı son açıklamalardan neyin gerçek, neyin uydurma olduğunu anlamak çok zor" dedi.

"Anladığımız kadarıyla geri püskürtüldüler"

Sputnik'in haberine göre, Donbas'ta Türk SİHA'larının kullanıldığına dair bilginin araştırılması için Donbas'taki temsilcilerle doğrudan temaslar kurduklarını anlatan Lavrov, "Tüm bunlara göre, bu açıklamalar Ukrayna ordusunun provokasyon gerçekleştirdiği Staromarevka köyüyle ilgili. Anladığımız kadarıyla (Ukrayna tarafı) geri püskürtüldüler" ifadelerini kullandı.



Bayraktar SİHA'larının kullanıldığına dair iddialar kapsamında herhangi bir can kaybı bilgisi elde edilmediğini anlatan Lavrov, "Ancak elbette tarih, Ukrayna'nın kaprisli taleplerini kabul eden herkesi düşünmeye sevk etmelidir" diye konuştu.



Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Donbas'taki çatışma bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında Bayraktar SİHA'larının kullanıldığını teyit etmişti.