Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan muhalif lider Navalni'nin Rus istihbaratı tarafından zehirlendiğini gösteren rapora tepki: Okuması komik

Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin Noviçok'la zehirlenmesinde Rus istihbaratına bağlı bir grubun sorumlu olduğunu gösteren Bellingcat raporu hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "Okuması komik" dedi.

CNN'de yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Bellingcat ve CNN'in işbirliğiyle hazırlanan ve Navalni'nin Ağustos ayında zehirlenmesinde Rus istihbaratına bağlı bir yer altı grubunun etkili olduğunu gösteren raporu hakkında konuştu. Lavrov "ABD ve diğer Batı ülkelerinin medya üzerinden hackerlar, Navalni'nin zehirlenmesi gibi konularda Rusya'yı suçlamasına alışkınız" dedi.

Lavrov sözlerine "Bütün bu haberleri okumak komik ancak bu bir şeyi gösteriyor. Batılı partnerlerimizin etik standartları yok ve normal diplomasi çalışmaları konusunda eksikler. Doğruları bulmak söz konusu olduğunda uluslararası hukuki normlara göre hareket etmiyorlar" ifadeleriyle devam etti.