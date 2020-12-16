Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan muhalif lider Navalni'nin Rus istihbaratı tarafından zehirlendiğini gösteren rapora tepki: Okuması komik

CNN'de yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Bellingcat ve CNN'in işbirliğiyle hazırlanan ve Navalni'nin Ağustos ayında zehirlenmesinde Rus istihbaratına bağlı bir yer altı grubunun etkili olduğunu gösteren raporu hakkında konuştu. Lavrov "ABD ve diğer Batı ülkelerinin medya üzerinden hackerlar, Navalni'nin zehirlenmesi gibi konularda Rusya'yı suçlamasına alışkınız" dedi.
Lavrov sözlerine "Bütün bu haberleri okumak komik ancak bu bir şeyi gösteriyor. Batılı partnerlerimizin etik standartları yok ve normal diplomasi çalışmaları konusunda eksikler. Doğruları bulmak söz konusu olduğunda uluslararası hukuki normlara göre hareket etmiyorlar" ifadeleriyle devam etti.
Navalni, 20 Ağustos'ta uçakta fenalaşıp Tomsk'ta hastaneye kaldırılmıştı. Navalni'nin müttefikleri muhalif liderin Avrupa'da tedavi görmesini istemişti. Navalni, Almanya'daki Charite Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde 24 gün geçirdi. Bu sürenin büyük bir bölümünde suni komadaydı. Hastane, Navalni'nin neyle zehirlendiğini tespit etmekte zorlanınca muhalif liderden alınan kan ve idrar örneklerini Münih'teki askeri laboratuvara gönderdi. Burada Navalni'nin Noviçok ile zehirlendiği tespit edildi. Rus muhalif lider 23 Eylül'de taburcu edildi.
Navalni'nin zehirlenmesiyle ilgili araştırma grubu Belligncat ve CNN'in hazırladığı bir rapor, muhalif liderin Rusya istibaratına bağlı bir grup tarafından zehirlendiğini göstermiş, zehirleme denemelerinin yaz içinde başka zamanlarda da olduğu belirtilmişti.