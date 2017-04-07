Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Bu saldırı 2003'teki Irak işgalini hatırlattı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye hava üssüne yaptığı saldırının, 2003'te Batı'nın Irak'a Birleşmiş Milletler izni olmadan yaptığı müdahaleyi hatırlattığını söyledi.

Reuters'ın aktardığına göre Lavrov, Moskova'nın ABD'de açıklama isteyeceğini belirtti.

Lavrov, 'provokasyon' olarak nitelediği bu saldırı için "ABD ile ilişkilerin tamir edilemez bir hasara yol açmamasını umduğunu" dile getirdi.

Lavrov, ABD'nin Şayrat Hava Üssü'ne düzenlediği hava saldırılarının El Nusra'nın faaliyetlerinden dikkat dağıtmak olduğunu savundu.

Öte yandan saldırıda Rusya tarafında can kaybı olmadığını bildirdi.