T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Bu saldırı 2003'teki Irak işgalini hatırlattı

Lavrov, ABD'nin saldırısını 'provokasyon' olarak niteledi

07 Nisan 2017 15:05

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye hava üssüne yaptığı saldırının, 2003'te Batı'nın Irak'a Birleşmiş Milletler izni olmadan yaptığı müdahaleyi hatırlattığını söyledi.

Reuters'ın aktardığına göre Lavrov, Moskova'nın ABD'de açıklama isteyeceğini belirtti.

Lavrov, 'provokasyon' olarak nitelediği bu saldırı için "ABD ile ilişkilerin tamir edilemez bir hasara yol açmamasını umduğunu" dile getirdi.

Lavrov, ABD'nin Şayrat Hava Üssü'ne düzenlediği hava saldırılarının El Nusra'nın faaliyetlerinden dikkat dağıtmak olduğunu savundu.

Öte yandan saldırıda Rusya tarafında can kaybı olmadığını bildirdi.

ETİKETLER

IraksaldırıBağdat2003Irak işgalihatırlattıRusyaABDLavrov

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24