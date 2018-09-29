Rusya Dışişleri Bakanı: İdlib anlaşması uygulanıyor, tahliye başladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasının uygulandığını, militanların ve ağır silahların tampon bölgeden tahliyesini başladığını belirtti.Lavrov, Rusya’nın Suriye’deki hedeflerinin Türkiye ve İran’ınkiyle yüzde 100 çakışmadığını ancak bu ülkelerin terörle mücadelede müttefik olduğunu söyledi.

Lavrov, Rus hava savunma sistemleri S-300’lerin Suriye’ye sevkiyatının başladığını açıkladı.

Lavrov, bugünkü basın toplantısında, "Bizim Suriye'deki hedeflerimiz, Türkiye ve İran'ınkilerle yüzde 100 örtüşmüyor. Hatta çakışan hedeflerin oranı çok az olabilir. Ancak şu aşamada biz terörle mücadele, Suriye toprak bütünlüğünü koruma ve Suriyelilere, geleceklerini kendileri belirlemeleri için aralarında politik diyaloğun başlatılması için gereken koşulların yaratılmasında yardımcı olma konusunda müttefikiz" dedi.

Lavrov, "Astana formatı kapsamındaki bu işbirliğinin çok yararlı olduğu konusunda hiçbir kuşkum yok" diye ekledi.

İdlib anlaşması

İdlib anlaşmasına dair de açıklamalarda bulunan Lavrov, “İki gün önce biz burada İran ve Türkiye dışişleri bakanlarıyla görüştük ve bu anlaşmanın uygulandığını tespit ettik. Bu silahsız bölgeden militanlar ve ağır silahlar tahliye ediliyor” dedi.

Türkiye’nin, politik sürece hazır muhalefeti Nusra’dan ayıracağına söz verdiğini hatırlatan Lavrov, “Bu hiç de kolay bir iş değil. Ama biz yine de Türkiye’nin normal, aklı başında, vatansever muhalefeti Nusra’dan ayırmayı başaracağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

“S-300’ler Suriye’ye gelmeye başladı”

Lavrov, “S-300’ler Suriye’ye gelmeye başladı” açıklamasında bulundu.

Pazartesi günü Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu İl-20 uçağının düşürülmesinin ardından Rusya'nın Suriye'deki askerlerinin güvenliğini artırma önlemleri kapsamında S-300'lerin Suriye'ye tedariki de dahil bir dizi önlem alacaklarını duyurmuştu.

Rusya'nın Lazkiye'deki Hmyemim Üssü yakınlarında düşen uçaktaki 15 Rus askeri hayatını kaybetmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki hedeflere saldırı yapan İsrail savaş uçaklarının Rus uçağını 'kalkan' olarak kullandığını ve Suriye'nin S-200 hava savunma unsurlarının Rus uçağını düşürmesine neden oduğunu açıklamıştı.

Şoygu İsrail ordusunun saldırıdan Rusya'yı sadece 1 dakika önce haberdar ettiğini ve savaş uçaklarının yeri konusunda Rusya'ya doğru bilgi vermediğini belirtmişti.

Daha önce Rusya bölgedeki tansiyonun yükselmesini önlemek için Suriye'ye S-300'lerin tedarikinden kaçınıyordu.