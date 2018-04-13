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Ekonomi

Rusya Dışişleri Bakanı: Duma'daki kimyasal saldırı kurmaca

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 13 Nisan (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı, Duma’daki "kimyasal silah saldırısının kurmaca bir olay" olduğunu gösteren kanıtları olduğunu açıkladı

13 Nisan 2018 19:34

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 13 Nisan (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı, Duma’daki \"kimyasal silah saldırısının kurmaca bir olay\" olduğunu gösteren kanıtları olduğunu açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın Suriye’nin Duma kentindeki kimyasal silah saldırısının uyarlanmış bir olay olduğuna ilişkin kanıtları olduğunu belirtti.
Lavrov yaptığı açıklamada, Rusya karşıtı kampanyada en ön sıralarda olan bir ülkenin gizli servislerinin bu olayda parmağı olduğunu ve kimyasal silahların yasaklanması örgütü uzmanlarının Suriye’ye gitmek üzere yola çıktıklarını hatırlatarak, “Onlar yarın sabah Şam’a varacaklar ve hiç vakit kaybetmeden bizim uzmanlarımızın kimyasal silah kullanımını gösterecek hiçbir kanıt bulmadıkları Duma’ya gideceklerini umuyoruz” dedi.
Suriye’de kimyasal silah kullanımına ilişkin haberlerin amacının dışarıdan yapılması mümkün silah saldırılarını haklı çıkarmak olduğu belirtildi.

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