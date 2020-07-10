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Dünya

Rusya Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı: Türk siyasetçiler, Hristiyanların Ayasofya'ya gireceğine yönelik güvence verdi

10 Temmuz 2020 18:10

Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Klimov, Ayasofya'nın statüsünün müzeden camiye dönüştürülmesine rağmen Türk siyasetçilerin Rusya'dan gidenler de dahil Hristiyanların Ayasofya'ya girmeye devam edebileceği konusunda güvence verdiğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre Klimov, "Bugün Türkiye'den üst düzey siyasetçilerle konuştum. Rusya'dan gidenler de dahil Hristiyanların Ayasofya'ya erişiminin önceden olduğu gibi sağlanacağına dair güvence verdiler" dedi.

Türkiye'nin egemen bir ülke, BM üyesi olduğunu ve kendi topraklarındaki kararları kendisinin aldığını kaydeden Klimov, bunun yanında Türkiye'nin UNESCO nezdinde yükümlülükleri olduğunu belirtti.

Klimov, Ayasofya hakkındaki kararın Ukrayna Kilisesi'nin bölünmesinde yer alan ve Rus Ortodoks Kilisesi için sorunlar yaratan Ekümenik Patrik Bartholomeos'un piskoposluk bölgesiyle ilgili olmasından üzüntü duyduğunu ekledi.

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