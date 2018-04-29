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BBC Türkçe

Rusya Devlet Başkanlığı seçimleri: Putin'in rakibi Navalnıy'ın adaylığı reddedildi

2018'de yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde Rus lider Vladimir Putin'in tek gerçek rakibi olacağı düşünülen Aleksey Navalnıy, seçimlere katılmaktan men edildi. Rus Merkezi Seçim Komisyonu, muhalif aday hakkındaki yolsuzluk suçlamalarını gerekçe göste

29 Nisan 2018 20:30

Rusya'da önümüzdeki yıl yapılacak devlet başkanlığı seçimleri için yeniden aday olan Vladimir Putin'in tek gerçek rakibi olarak görülen muhalif aday Aleksey Navalnıy, seçimlere katılmaktan men edildi.

Rusya Merkezi Seçim Komisyonu, Navalnıy'ın daha önce yolsuzluktan hüküm giydiği gerekçesiyle seçimlere alınmadığını açıkladı.

Navalnıy kararın siyasi gerekçeleri olduğunu öne sürerken, destekçilerini Mart'ta yapılacak seçimleri boykot etmeye çağırdı.

41 yaşındaki Navalnıy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i seçimlerde zorlayabilecek tek aday olarak görülüyordu.

Rusya'nın üst düzey isimlerine karşı yolsuzluk karşıtı kampanyalar yürüten Navalnıy hakkında 'görevini kötüye kullandığı' gerekçesiyle istenen beş yıllık ceza bozulmuş, ardından aynı suçlamayla hakkında yeniden yargılanma talep edilmişti.

Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, 13 üyelerinden 12'sinin adaylık başvurusunu reddettiğini, Navalnıy'ın tamamen kanunlar çerçevesinde diskalifiye edildiğini söyledi.

Navalnıy ise, "Rusya hakkındaki gerçekleri söylediği" için adaylığının engellendiğini ifade etti.

Seçimlere adaylıktan men edilmesinin milyonlarca Rus'un oylarına saygısızlık etmek anlamına geleceğini söyleyen muhalif lider, sözlerine şöyle devam etti:

"Seçimlere sadece Putin ile onun kendi seçtiği, kendisi için de en ufak bir tehdit oluşturmayacak adaylar katılabiliyor."

Navalnıy, Kirov kentinin valisi olduğu dönemde, devlete bağlı Kirovles kereste şirketinden 16 milyon ruble (500 bin dolar) değerinde keresteyi zimmetine geçirmekle suçlanmıştı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Rus muhalefet liderinin adil yargılanmadığına hükmederek, cezai kararı bozmuştu.

Geçen yıl Navalnıy aynı suçlamalarla yeniden yargılanmaya başladı.

Vladimir Putin'in seçimlerden zaferle çıkarak dördüncü dönemine gireceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Putin seçimleri kazanırsa Joseph Stalin'den bu yana Rusya'yı en uzun süredir yöneten lider olarak tarihe geçecek.

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