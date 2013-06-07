Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eşi Lyudmila ile olan evliliği bitti

Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin, devlet televizyonunda eşi Lyudmila Shrebneva ile Boşanma kararını beraber aldıklarını belirtirken, "ikimizin de kendine ait hayatları var" dedi. Yakın aylarda nadiren halka gözüken Lyudmila Shkrebneva, boşanmanın medenice gerçekleştiğini, her zaman yakın kalacaklarınıda söyledi. Başkan Putin ayrıca artık birlikte yaşamadıklarını da televizyondan duyurdu.

BBC'nin haberine göre, 1983 yılında evlenen Vladimir Putin ve Lyudmila Shkrebneva,Maria ve Yekaterina adında iki kızları var. Çift boşandıklarını, Kramlin Sarayı'nda katıldıkları ve ilk perdesinde sonra çıktıkları Esmeralda balesinden sonra yaptı. Başkan Putin ve eşi en son 7 mayıs 2012'de, Putin'in üçüncü göreve başlama töreninde birlikte görülmüştü.