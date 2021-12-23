Rusya Devlet Başkanı Putin: Merkez Bankası'nın bağımsız ve ihtiyatlı para politikası izlemesine izin vermezsek sonumuz Türkiye gibi olur

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Merkez Bankası’nın para politikalarına ilişkin bir soru üzerine Türkiye'ye gönderme yaptı. Putin, "Merkez Bankası'nın bağımsız ve ihtiyatlı para politikası izlemesine izin vermezsek sonumuz Türkiye gibi olur" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her sene düzenlenen yıl sonu basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bu, Putin'in 2001’den beri düzenlediği 17'inci ve pandemi dönemine denk gelen 2. sene sonu basın toplantısı. Putin geçen sene Koronavirüs pandemisi nedeniyle gazeteciler ile video-konferans yöntemiyle bir araya gelmişti, bu seneyse basın toplantısı yüz yüze gerçekleşiyor.

"Merkez Bankası’nın nasıl çalışacağına karışmıyorum"

Putin, Rusya Merkez Bankası’nın para politikalarına ilişkin bir soru üzerine Türkiye’ye gönderme yaptı ve Merkez Bankası faiz oranını artırmazsa durumun Türkiye’dekine benzer bir hâl alabileceğini söyledi: “Merkez Bankası’nın nasıl çalışacağına karışmıyorum. Merkez Bankası’nı eleştirmek mümkün, fakat ben bunu yapmıyorum. İş dünyası ile iletişim içindeyim ve onların ne düşündüğünü de biliyorum. Ancak ben Merkez Bankası’nın çalışmasını olumlu değerlendiriyorum. Nitekim eğer Merkez Bankası para-kredi politikasını sıkılaştırmazsa, o zaman Rusya’daki durum Türkiye’dekine benzer bir hâl alabilir.”

Rusya Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan artırmış, böylelikle ülkede politika faizi, yüzde 7.5’ten yüzde 8.5’e çıkmıştı.

Rusya ekonomisinde pandemi döneminde yüzde 3 oranında bir düşüş gördüklerini ama ekonominin kısa süre içinde toparlandığını söyleyen Putin, 2021 sonunda yüzde 4.5 oranında büyüme beklediklerini ekledi.

Ülkesinin dış borcunun dünyadaki en düşük seviyeye inip yüzde 4’e gerilediğini, uluslararası rezervlerinin ise 595 milyar dolardan 625.5 milyar dolara yükseldiğini kaydeden Putin, “Tüm bunlar ekonomimizin istikrarlı olduğunun işaretidir” dedi.

Ayrıntılar geliyor...