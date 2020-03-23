Rusya Devlet Başkanı Putin, gerçekten sokaklara 800 aslan mı saldı?

T24 Dış haberler

Dün sosyal medyada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in insanların evlerinden çıkmaması için ülke genelinde sokaklara 800 aslan saldığı iddia edilmişti. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada birçok kullanıcının paylaştığı 'sokakta gezen aslan' fotoğrafının Rusya'da değil, 2016 yılında Güney Afrika'da çekildiği ortaya çıktı.

Görüntülerin 15 Nisan 2016'da "Trafik lambalarında patiler! Kocaman erkek aslanın Güney Afrika'nın en büyük kentinin sokaklarıda gezdiği görüldü" başlıklı bir Daily Mail haberinde de kullanıldığı görüldü.

Newshead, Rusya'da böyle bir uygulama olmadığını, ayrıca sokağa çıkanlara hapis cezası verileceği iddialarının da gerçeği yansıtmadığını ifade etti.