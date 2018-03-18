Rusya Devlet Başkanı için sandığa gidiyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 18 Mart (DHA) - Rusya Federasyonu’nda halk Devlet Başkanı’nı seçmek için sandık başına gidiyor.

Yerel saatler ile oy verme işlemi 08:00-20:00 saatleri arasını kapsıyor. Ancak Rusya’nın en doğusundan en batısına saat dilimi farkı nedeni ile ilk oy kullanımı Türkiye saati ile dün akşam (17 Mart) saat 23:00’te Rusya\'nın Kamçatka Krayı ve Çukotka Özerk Okrugu dâhil olmak üzere Uzak Doğusunda kullanıldı. En batıdaki Kaliningrad bölgesinde ise bu akşam 21:00’de son oy kullanılacak ve seçimler sona erecek.

Oylar seçim süresi tamamlandıktan hemen sonra seçim noktasında sayılmaya başlıyor. Sayım bittikten sonra seçim komisyonu protokol hazırlıyor ve bu protokoller Devlet Otomatik Sistemi \"Vıborı\"ya (Seçimler) giriliyor ve toplanıyor. İlk sonuçların 19 Mart sabahı belirlenmesi bekleniyor, fakat bu ön sonuçlar olacak. Resmi olarak sonuçlar 29 Mart\'a kadar açıklanacak.

Seçimlerde sekiz aday yarışıyor; Şu anki Devlet Başkanı Vladimir Putin, tek bağımsız aday olurken, diğer yedi aday ise farklı partilerin adayları olarak yarışacaklar. Putin dışındaki diğer adaylar ise; Komünist Parti Adayı Pavel Grudinin, Rusya Liberal Demokratik Partisi Başkanı Vladimir Jirinovskiy, Yabloko Partisi Lideri Grigoriy Yavlinsky, Büyüme Partisi \"Rost Partisi\" Lideri Boris Titov, Rusya Halk Konseyi Partisi Lideri Sergey Baburin, Rusya Komünistleri Partisi Lideri Maksim Suraikin ve Sivil İnsiyatif Partisi Adayı Kseniya Sobçak.

Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi (VTSIOM) tarafından düzenlenen son ankete göre, Putin\'in oy potansiyeli yüzde 71\'in üzerinde olarak belirlenirken, ankete katılanların yüzde 7.3\'ü Grudinin\'e, yüzde 5.5\'i Jirinovskiy\'e, yüzde biri Sobçak\'a, yüzde 0.8\'i Yavlinskiy\'e, yüzde 0.5\'i Baburin\'e, yüzde 0.2\'si Titov\'a ve yüzde 0.1\'i Suraykin\'e oy vereceğini belirtti.

Sayım sonrası süreçte ise seçimlerde kazanan aday bir önceki devlet başkanının göreve geldiği günden itibaren altı yıllık süresini doldurmasının ardından yeni görevine başlayabilecek. 4 Mart 2012 seçimi sonucunda kazanan şu anki Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi olarak göreve 7 Mayıs 2012\'de gelmişti. Bu duruma göre ise seçilecek olan devlet başkanı da göreve 7 Mayıs 2018\'den sonra başlayabilecek.

Rusya Devlet Başkanı gizli oylama ile eşit haklar temelinde Rusya Federasyonu vatandaşları tarafından altı yıllığına seçiliyor. Eskiden devlet başkanlık görevi dört yılken, 2008 yılında anayasadaki değişiklikler sonucunda bu süre altı yıla çıkartıldı. Rusya Devlet Başkanlığına 35 yaşından büyük ve Rusya Federasyonu\'nda 10 yıldan uzun süre yaşamış Rus vatandaşı adaylığını koyabilir. Aynı kişi devlet başkanlığı görevinde üst üste ikiden fazla süre kalamıyor. Bu sebeple Vladimir Putin, ilk iki dönemi sonrası koltuğu Dimitri Medvedev’e bırakmış ve o süre zarfında başbakanlık yapmıştı. (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü:

Oy kullanılan bir okuldan detay görüntüler

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Devlet Başkanı adaylarından Ksenia Sobchak\'ın oy kullanması