Rusya'dan yangın söndürme uçakları getiren CMC Savunma'nın bu alanda tecrübesi yokmuş!

Rusya'dan yangın söndürme uçağı getiren CMC Savunma'nın ticari geçmişinde bu alanda faaliyet göstermediği ve herhangi bir tecrübesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre 9 Mart 2021'deki ihale Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya’da bizzat Putin’le incelediği, Bakan Bekir Pakdemirli’nin test ettiği Beriyev-200 tipi Rus uçaklarını getiren firma olan CMC Savunma'ya verildi.

İhaleye 4 firma ve ortaklık katıldı ancak anlaşılmaz şekilde en pahalı teklifi veren ihaleyi aldı. İhale Türk Hava Kurumu ile CMC iş ortaklığına verildi. Ortaklığın getireceği 3 uçağa, 1 Haziran-31 Ekim arasındaki 153 gün için toplam 203 milyon TL ödeme yapılacağı öğrenildi.

2020 yılındaki yangın söndürme ihalesi de Türk Hava Kurumu Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi-CMC Savunma Sanayi İş Ortaklığı’na verilmişti. 120 gün için 2 uçağa ödenecek kira tutarı 84 milyon 180 bin TL olmuştu.

Kaynaklar, THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi’nin sadece işletme ruhsatı ve uçakların bakımına destek olup küçük bir komisyon aldığı ama asıl gelirin CMC Savunma tarafından tahsil edildiğini belirtiyor.

CMC Savunma

Orman söndürme konusunda tecrübesi olmadığı belirtilen CMC Savunma 2019 yılında Ankara’da Can Çolak tarafından 100 bin lira sermaye ile kuruluyor. Şirket, 2020 yılında Baki Sezek'e devir oluyor. Şirket Sezek'in elindeyken İstanbul'da bir şube açıyor bu şube CMC Holding ile aynı adreste faaliyet gösteriyor.

Ocak 2021’de şirket bir kez daha el değiştiriyor ve bu defa sahibi ikametgah adresi Los Angeles olan Cem Çolak oluyor.

Cem Çolak, CS Group bünyesinde yer alan İstanbul merkezli çok sayıda şirketin uzun yıllardır yönetiminde yer alan bir isim.

Enerji, bilişim, inşaat sektörlerinden faaliyet gösteren CS Group'un yanı sıra Çolak 2015 yılında 100 bin lira sermaye ile CMC Holding adlı bir şirket kuruyor. Holdingin bünyesinde Trizyum İnşaat ve CD İnşaat adlı iki şirket bulunuyor.

Şirketin internet sitesine göre, CMC Holding’e bağlı, Türkiye ve diğer ülkelerde kurulmuş şirketler 4 ana başlık altında İstanbul, Ankara, Londra, Dubai, Amsterdam, Los Angeles, Seul ve Doha ofisleri ile faaliyetlerini sürdürüyor.

Yangın söndürme faaliyeti bulunmuyor

CMC Holding’in web sitesine bakıldığında faaliyet alanlarının bilgi teknolojileri, savunma sanayi, enerji ve inşaat olarak sıralandığı görülüyor.

Savunma Sanayi başlığının altında insansız hava araçları (İHA), hava araçları, simülasyon teknolojileri, yüz/obje/ses tanıma, görüntü ve video analiz, sınır ve saha güvenliği ile askeri tekstil sıralanıyor.

CMC Holding ve Çolak ailesinin ticari geçmişine bakıldığında havacılık ve yangın söndürme konusunda hiçbir deneyiminin olmadığı görülüyor. 2019 yılında kurulan CMC Savunma adlı şirket bir yıl sonra Orman Bakanlığı'nın açtığı yangın söndürme uçağı ihalesini kazanıyor. Bir sonraki yıl da yine THK ile birlikte yangın söndürme uçağı ihalesini kazanıyor.