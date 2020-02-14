Rusya'dan Türkiye'ye yalanlama: Suriye ordusunun İdlib'deki kayıplarına ilişkin açıklamalar gerçeği yansıtmıyor

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Suriye ordusunun İdlib'de verdiği kayıplara ilişkin olarak yaptığı açıklamaları yalanladı.

Merkezden yapılan açıklamada, "Türkiye Savunma Bakanlığı, İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki Türk birlikleri tarafından yapılan atımlar sonucu Suriye ordusunun verdiği sözde kayıplar hakkında açıklama yapmaya devam ediyor. Sadece son 24 saat içinde Türk tarafı, 63 Suriye askerinin öldürüldüğünü belirtti. Suriye hükümet güçlerinin Türk birlikleri tarafından vurulduğuna ve hatta Suriyeli askerlerin öldüğüne dair açıklamalar gerçekle bağdaşmıyor" ifadeleri kullanıldı.

"Yalnızca gerilimin tırmanmasına yol açıyor"

İdlib'deki duruma ilişkin yanlış bilgilerde Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinin sorumluluğu bulunduğu belirtilirken, "Bu tür sorumsuzca açıklamalar, yalnızca gerilimin tırmanmasına ve Rusya ile Türkiye'nin karşılıklı çıkarlarına hizmet etmeyen acele kararlar alınmasına yol açıyor" diye vurguladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın bu sabah Twitter hesabından yapılan paylaşımda "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir" denmişti.

TIKLAYIN - MSB: İdlib'de 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi