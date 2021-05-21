Rusya'dan Türkiye’ye verilmeyen seyahat izni, Yunanistan'dan BAE’ye alternatif ülkelere verildi

Türkiye'ye seyahat yasağını kaldırmayan Rusya, alternatif pazarlara 500’e yakın charter uçuşu başlattı. Bu destinasyonlar arasında en çok uçuş izni alan ülkeler Bulgaristan, Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor.

Jale Özgentürk, Cumhuriyet gazetesindeki analiz yazısında, Rusya’da yaşayan iş insanlarıyla yaptığı görüşmeyi anlattı.

Özgentürk, şunları kaydetti:

"Sorunun Covid’den çok siyasi olduğunu söylüyorlar. Türkiye’ye yasak kararının Ukrayna’ya İHA satıldığı haberlerinden sonra geldiğini söyleyen bir iş insanı, Rus turistin talepleri artsa da hükümet tarafından 'plan yapmayın' uyarısıyla karşılaştığını anlatıyor. Yorumu şöyle: