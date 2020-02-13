Rusya'dan Türkiye'ye: Provokatif açıklamalar yapmayın

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yi Suriye hakkında 'provokatif' açıklamalar yapmaktan kaçınmasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Reuters'ta yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Türkiye'yi, İdlib kentinde yaşanan gelişmeler nedeniyle Suriye'deki olaylar hakkında 'kışkırtıcı' açıklamalar yapmaktan kaçınmaya çağırdı.

Rusya, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ortağı olduğunu belirttiği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İdlib'de şehit düşen askerlerin sorumluluğunun Suriye ve Rusya'da olduğu yönündeki açıklamalarıyla ilgili "kafa karışıklığı" yorumunda bulundu.

"Türkiye başarısız oldu"

Dün Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise İdlib'de Türkiye'nin muhalif güçler ile 'teröristler' arasındaki ayrımı yapmakta başarısız olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, Türkiye'nin Suriye sınırına İdlib için çok sayıda asker ve mühimmat sevk etmesinin bölgedeki durumu daha da kötüleştirdiği ifade edilmişti.

"Oturup bekleyemeyiz"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Kuruluşlar Departmanı Başkanı Pyotr İlyiçev ise Suriye ordusu ve Rus güçlerinin İdlib'de bulunduğu noktaların her gün ateş altında olduğunu, Rusya'nın oturup bekleyemeyeceğini söylemişti.

İlyiçev açıklamasının devamında “Türk partnerlerimizin karşılaştığı zorlukları anlıyoruz. Ancak Suriye birlikleri, Rus birlikleri, Hmeymim üssüne yönelik İHA saldırıları gibi her gün ateş altında. Öylesine oturup İdlib'de ne olacak diye bekleyemeyiz” demişti.