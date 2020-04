Rusya'dan Türkiye'ye jet 'İdlib' yanıtı

Rusya, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "İdlib harekâtı an meselesidir, bir gece ansızın gelebiliriz” açıklamalarından sonra uyarıda bulundu.

Kremlin’den yapılan açıklamada, “Türkiye’nin İdlib’deki Suriye hükûmet güçlerine karşı askeri operasyonu en kötü senaryo olur” denildi.

Yapılan açıklamada, "Soçi Anlaşması'nın uygulanma şeklinden memnun değiliz" de denildi.

Erdoğan bugün grup toplantısında yaptığı konuşmada “İdlib’de rejimin saldırganlığını sona erdireceğiz. Rejimin çekilmesi için son günler, artık son ikazlarımızı yapıyoruz. İdlib harekatı artık an meselesidir” dedi. Erdoğan, Rusya’yı kast ederek “Rejime ve onu cesaretlendirenlere İdlib’i bırakmayacağız. Her operasyonda olduğu gibi bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz. İdlib harekatı an meselesidir. Ne pahasına olursa olsun İdlib’i hem Türkiye hem de bölge halkı açısından güvenli bir yer haline dönüştürmekte kararlıyız” ifadelerini kullandı.