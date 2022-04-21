Rusya'dan tehdit gibi balistik füze denemesi

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Rusya, nükleer cephaneliğine yeni eklediği Sarmat kıtalararası balistik füzesini denediğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bunun Rusya düşmanlarına ''üzerine kafa yoracak bir şey verdiğini'' söyledi.

Reuters'ın aktardığına göre ordu yetkililerinin Putin'e kuzeydoğudaki Plesetsk'ten fırlatılan füzenin ülkenin en doğusundaki Kamçatka'yı vurduğunu bildirdiği anlar devlet televizyonunda yayınlandı.

Putin, ''Yeni kompleks en yüksek seviyede taktik ve teknik özelliklere sahip ve tüm modern füze savunma sistemlerini aşabilir'' dedi.

Rus lider, ''Gerçekten özel olan bu silah, Rusya'yı dış tehditlere karşı koruyacak; agresif söylemler içinde kendini kaybedip ülkemizi tehdit edenlere üzerine kafa yoracak bir şey verecektir'' dedi.

ABD, Rusya'nın füze denemesinden önce kendilerini bilgilendirdiğini ve testin rutin olduğunu; ABD'ye tehdit oluşturmadığını düşündüklerini aktardı.