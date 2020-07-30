Rusya'dan Libya açıklaması: Türkiye ile ateşkes konusunda bir anlaşmaya varmak için ek süre gerekli

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova 'nın Yarımcısı Aleksey Zaytsev , Türkiye ile Libya'da ateşkese yönelik bir anlaşmaya varmak için ek süre gerektiğini söyledi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaytsev, Moskova'nın Ankara ile Libya'da ateşkes için anlaşmaya varmaya çalıştığını ifade etti. Zaytsev, “Bu yöndeki çalışmaların gündeminde çok sayıda teknik konu var. Şimdilerde Türkiye tarafı ile bu konularda anlaşmaya çalışıyoruz” dedi.

Sputnik'in haberine göre, Zaytsev, ateşkes ilan edildiğinde karşıt tarafların yerlerinin değiştirilmesinin de bu konular arasında olduğunu ifade etti. Libya'da istikrar konusunda farklı açılardan anlaşmalara ulaşmak amacıyla öncelikle de doğrudan çatışmalara dahil tarafların görüşleri üzerinden yola çıkılması gerektiğini söyleyen Zaytsev, bu nedenle de nihai anlaşmalara varmak için biraz daha zaman gerektiğini kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yardımcısı, 21-22 Temmuz'da Ankara'da yapılan son görüşmeye istinaden, “Ankara'da yapılan görüşmelerin sonucunda, Rus ve Türk heyetlerin yakın zamanda Moskova'da yeni bir görüşme yapması kararı alınmıştı” dedi.

Bunun yanında Rusya'nın başkentinde yapılacak görüşmenin tarihi konusunda net bir bilgi vermeyen Zaytsev, söz konusu görüşmelerde, Libya'da çatışan tarafların, ateş ilan edildiği sırada konuşlu oldukları yerlere geri çekilmeleri dahil, pek çok meselenin ele alınacağını söyledi.