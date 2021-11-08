Rusya'dan "kural hatası" açıklaması: Maç tekrarı, Lokomotiv'in lehine olur

Lokomotiv Moskova'nın sembol isimlerinden Yuri Semin, maçın tekrarlanma olasılığını değerlendirirken kararın Lokomotiv lehine olacağını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta maçında Galatasaray sahasında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı kulüp, kural hatası gerekçesiyle UEFA'ya başvuru yapıldığını, hükmen galibiyet gerçekleşmezse maçın tekrarını talep ettiklerini duyurmuştu.

Lokomotiv Moskova cephesinden konuyla ilgili bir değerlendirme geldi. Lokomotiv Moskova'nın efsane isimlerinden Yuri Semin, böyle bir kararın Lokomotiv'in yararına olacağını söyledi.

Yuri Semin maçın tekrar oynanma olasılığı için ne dedi?

Rusya'da yayın yapan Sports'un haberine göre 74 yaşındaki teknik adam, maçın tekrar oynanma olasılığını değerlendirdi.

Tekrarın Lokomotiv'in lehine olacağını savunan Semin, "Maçı tekrar oynamak Lokomotiv için iyi bir seçenek. Beraberlik hiçbir şekilde takıma yaramıyor, kazanmak gerekiyor. Eğer ortada bir tekrar varsa sonucu lehlerine değiştirme ve Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma ihtimalleri var. Tekrar edilecek mi, bilmiyorum" diye konuştu.

Galatasaray'ın açıklamasında ne denildi?

Galatasaray Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde 1-1 biten Lokomotiv Moskova maçıyla ilgili kural hatası başvurusu yapıldığını duyurmuştu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Futbol Takımımızın UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında 04.11.2021 tarihli Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle tarafımızdan, hükmen galibiyet, bu talebimiz kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebi ile UEFA nezdinde gerekli hukuki başvuruyu yapmıştır."

Lokomotiv Moskova maçında ne oldu, Galatasaray neden kural hatası için başvurdu?

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçının 90+2. dakikasında Dmitry Zhivoglyadov, Kerem Aktürkoğlu'na faul yaptı. Hakem Sandro Scharer, Zhivoglyadov'a sarı kart gösterecekken tartışma yaşandı ve ortalık karıştı.

İsviçreli hakemin Dmitry Zhivoglyadov'a iki kez sarı kart gösterdiği ancak kırmızı kart göstermediği vurgulandı.