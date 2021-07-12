Rusya'dan Küba açıklaması: İçişlerine müdahale kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Küba'nın içişlerine müdahalenin kabul edilemez" olduğunu ve "Havana'nın ülkedeki durumun normale dönmesi için gerekeni yapacağına inandıklarını" söyledi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden Küba'daki hükümet karşıtı eylemlere ilişkin yazılı açıklama yapan Zaharova, "Küba ve çevresindeki gelişmeleri dikkatli bir şekilde izliyoruz. Küba hükümetinin anayasa ve mevcut iç mevzuat kapsamında kamusal düzeni vatandaşların çıkarına olacak şekilde yeniden sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacağına inanıyoruz" dedi.

Zaharova, egemen bir ülkenin içişlerine dışarıdan müdahale edilmesini ve Küba'daki istikrarsızlığı artıracak yıkıcı eylemleri kabul edilemez bulduklarının altını çizdi.

Küba'da neler oluyor?

Küba'da binlerce kişi Havana'nın Malecon bulvarında ve çeşitli noktalarında Koronavirüs krizi sırasında yaşanan gıda kıtlığına ve yüksek fiyatlara karşı eylem düzenledi. Bunun Küba'da hafızalardaki en büyük hükümet karşıtı gösteri olduğu belirtildi.

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Küba, on yıllardır gördüğü en kötü ekonomik krizi yaşıyor ve aynı zamanda adada Koronavirüs vaka sayıları tekrar yükselmeye başladı. Donald Trump yönetimi adaya ağır yaptırımlar uygulamıştı.