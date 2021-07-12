Küba'da binler, gıda kıtlığı ve yüksek fiyatlar nedeniyle sokağa indi

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Küba'da binlerce kişi Havana'nın Malecon bulvarında ve çeşitli noktalarında Koronavirüs krizi sırasında yaşanan gıda kıtlığına ve yüksek fiyatlara karşı eylem düzenledi. Bunun Küba'da hafızlardaki en büyük hükümet karşıtı gösteri olduğu belirtildi.

Büyük bir bölümü genç olan binlerce kişinin yürüyüşü bazı noktalarda trafiği durma noktasına getirdi. Birkaç protestocu taş atınca polisin kalabalığı dağıttığı ifade edildi.

Associated Press'in aktardığına göre protestocular "Özgürlük", "Yeter" ve "Birleşin" gibi sloganlar attı. Polis, uzun bir süre boyunca kalabalığı sadece takip etti. Motosikletli bir kişinin ABD bayrağı açtığı ancak diğer protestocuların hızlıca bayrağı elinden aldığı belirtildi.

AP'ye konuşan orta yaşlı bir protestocu, "Sıralardan ve kıtlıktan çok sıkıldık. O yüzden buradayım" dedi. Protestocu, daha sonra tutuklanabileceği endişesiyle ismini paylaşmadı.

Küba, on yıllardır gördüğü en kötü ekonomik krizi yaşıyor ve aynı zamanda adada Koronavirüs vaka sayıları tekrar yükselmeye başladı. Donald Trump yönetimi adaya ağır yaptırımlar uygulamıştı.

Kübalı yetkililer, protestoların yayılmasını engellemek için ada genelinde internet servisini kapattı.