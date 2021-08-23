Rusya'dan Japonya'ya yüzüp siyasi sığınma talebinde bulundu!

T24 Dış Haberler

Rus bir vatandaşının Kuril Adaları'ndan Japonya'ya 20 kilometre yüzerek siyasi sığınma başvurusunda bulunduğu belirtildi.

Yuzhno-Kurilsk'daki Rus yetkililer, iltica eden kişinin "Ülkenin uzak doğu bölgelerinin canlandırılması projesi" için devlet tarafından bedava toprak verilen kişilerden biri olduğu belirtti.

Japonya medyasına göre Rus vatandaşı, Hokkaido'da gözaltına alındı.

RIA Novosti'ye konuşan ve ismi paylaşılmayan bir kaynak, "Görünüşe göre buraya dalgıç kıyafeti ile geldi. 24 kilometrelik bir boğazı yüzerek geçmiş" dedi.

Kaynak, Rus vatandaşın 38 yaşındaki Vaas Feniks Nokard olduğunu belirtti.

İddiaya göre Nokard, bir arkadaşından kıyıda bıraktığı motosikletini satmasını ve parayı kendisine transfer etmesini istedi.

Habere göre Nokard, 2011 yılında vize kurallarını ihlal ettiği için sınır dışı edilmişti. Nokard'ın sahte belgeler nedeniyle Tayland ve Bali'den de sınır dışı edildiği öne sürüldü.