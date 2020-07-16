Rusya'dan İngiltere'nin 'siber saldırı' iddiasına tepki

Rusya'nın Londra'da Büyükelçiliği, İngiltere'nin 'aşı çalışmalarını çalmak için Rus bilgisayar korsanları tarafından siber saldırı düzenlendiği' iddiasını yalanlarken, konuya ilişkin herhangi bir hamleye yanıt verileceğini açıkladı.

Büyükelçilik'ten yapılan açıklamada, İngiltere'nin Rusya'ya karşı herhangi bir hamlesine uygun yanıtın verileceği belirtildi.

TIKLAYIN - "Rus bilgisayar korsanları, Covid-19 aşısı çalışmalarını hedef aldı"

İngiltere Siber Güvenlik Merkezi, Rus siber korsanların Covid-19 aşısının ve salgınının tedavisinin formülünü çalmak için saldırıda bulunduğunu iddia etmişti. İngiltere Siber Güvenlik Merkezi, akademik kurumların ve farmakoloji kurumlarının saldırı altında olduğunu tespit ettiklerini açıklamıştı.

İngilizlerin iddiasının ardından Rusya’dan yapılan açıklamada ‘siber korsanlık’ iddiası yalanlanmıştı.

Rusya tarafından yapılan son açıklamada ise İngiltere’ye gözdağı verildi. Ruslar, İngilizlerin herhangi bir saldırgan hamlesine benzer bir şekilde yanıt verileceğini açıkladı.

İngilizler, aşının çalınacağını iddia etmişti

İngiliz yetkili Paul Chichester, "Rus siber korsanlar İngiltere'deki aşı çalışmalarını, aşının formülünü, verilerini ve diğer detayları çalmak için girişimde bulundu. Bu hayati öneme sahip verileri çalma girişiminde bulundukları için kınıyoruz" demişti.

Yapılan açıklamada Rus istihbarat birimlerinin de bu saldırının bir parçası olduğu öne sürülmüştü.

Konu ile ilgili olarak aşağıdaki siber güvenlik kurumları da uyarı yayımlamıştı: