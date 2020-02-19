Rusya'dan İdlib müzakerelerine ilişkin açıklama: Türk heyetle yapılan toplantıda bir anlaşmaya varılmadı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Türkiye heyetlerinin Moskova'da gerçekleştirdiği İdlib gündemli görüşmelerin ardından açıklama yaptı. Lavrov, heyetler arasında anlaşmaya varılmadığını söyledi.

Lavrov, Türkiye tarafı ile gerçekleştirilen Suriye konulu toplantıda bir anlaşmaya varılmadığını söyledi. Basın toplantısında konuşan Lavrov, Moskova’da gerçekleştirilen görüşmeyle ilgili “Yeni taleplerde bulunmadık. Liderlerimiz arasında varılan tüm anlaşmaların uygulanması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Lavrov, Türkiye’nin belirlenen süre içerisinde teröristlerle silahlı muhaliflerin birbirinden ayrılmasına ilişkin görevini yerine getiremediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada İdlib için "Harekât an meselesi" demişti. Rusya, Erdoğan'a yanıt olarak "Türkiye’nin İdlib’deki Suriye hükûmet güçlerine karşı askeri operasyonu en kötü senaryo olur” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da dün heyetlerarası görüşmenin ardından "Şu ana kadarki müzakerelerden bizi tatmin edici sonuç çıkmamıştır. Bize sunulan kağıdı ve haritayı kabul etmedik. Bizim askerlerimize yönelik bir saldırı gerçekleşirse, kim yaptı, şu mu yaptı demeden en sert bir şekilde cevap verilecektir" demişti.