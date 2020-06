Rusya'dan Financial Times ve New York Times'ın Koronavirüs haberine soruşturma

Rus medya denetleme kurumu Roskomnadzor, Financial Times ve New York Times gazetelerinin Rusya’da Koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısının yetkililerin teyit ettiği rakamlardan daha fazla olabileceği iddialarına yönelik soruşturma başlattı.

BBC'nin haberine göre; Roskomnadzor adlı kurum, gazetelerin yanlış bilgi yaymaya yönelik yasaları ihlal edip etmediğinin incelendiğini duyurdu. Ancak herhangi bir ceza uygulamasına dair açıklama yapılmadı.

FT haberde, "Rusya'da Covid ölümleri resmi rakamdan yüzde 70 daha fazla olabilir" başlığını kullanmıştı.

Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Londra merkezli FT ve New York merkezli NYT gazetelerinin yanlış bilgi içeren haberlerini çekmelerini istedi. Sözcü, iki gazetenin editörlerine bu talebin yazılı olarak iletildiğini söyledi.

Zakharova, iki gazetenin aynı haberi aynı gün yayımlamasına istinaden, “Maalesef Batıda belli güçlerin dünyadaki mevcut krizi kullanarak belli devletlerin hükümetlerinin çabalarını itibarsızlaştırma ve durumu istikrarsızlaştırmak istediklerinin kanıtlarını daha fazla görüyoruz” dedi.

FT’den henüz açıklama yapılmadı, NYT ise haberinin arkasında olduğunu kaydetti.