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Dünya

Rusya'dan 'Dudayev Parkı' tepkisi: Mesajlarımızın Ankara tarafından ciddiye alınacağını umuyoruz

“Bu tür girişimler kabul edilemez ve tüm uluslararası toplum tarafından kesinlikle en sert şekilde kınamayı gerektiriyor"

24 Aralık 2021 19:10

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Cahar Dudayev’in adının Türkiye’deki bir parka verilmesini eleştirerek, bu tür eylemlerin iki ülke arasındaki ilişkilerin ruhuna aykırı olduğunu belirtti. Zaharova, Rusya’nın teröristlerin, militanların, aşırılık yanlılarının her şekilde yüceltilmesini mutlak olarak reddettiğini belirterek, bunun Moskova'nın ilkeli tutumu olduğunu kaydetti.
 
Sputnik'in haberine göre Moskova’nın karşılıklı güveni zedeleyen bu tür adımların kabul edilemezliğine ilişkin mesajların Ankara tarafından ciddiye alınmasını beklediğine vurgu yapan Zaharova, “Bu tür girişimler kabul edilemez ve tüm uluslararası toplum tarafından kesinlikle en sert şekilde kınamayı gerektiriyor. Burada birlik olmalıyız. Bunlar, Rus-Türk ilişkileri ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği de dahil olmak üzere, devlet başkanlarımızın korunmasına ve güçlendirilmesine büyük önem verdiği ruha aykırı eylemlerdir” ifadelerini kullandı.

"Ankara’nın bu eylemlerine diplomatik karşılık verilmeli"

Daha önce, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türk makamlarının bir parka Rusya’nın bir bölgesini ele geçirmeye çalışan bir teröristin adını verme kararının Çeçenistan halkı için acı verici olduğunu, bu nedenle Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov’un duygusal tepkisinin anlaşılabilir olduğunu belirtmişti.
 
Rusya’ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Türk yetkilileri Rusya’da suç işleyen teröristleri desteklemekle suçlayarak Rusya Dışişleri Bakanlığı'na Ankara’nın bu eylemlerine diplomatik karşılık vermesi çağrısında bulunmuştu.
 
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