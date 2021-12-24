Rusya'dan 'Dudayev Parkı' tepkisi: Mesajlarımızın Ankara tarafından ciddiye alınacağını umuyoruz

Sputnik'in haberine göre Moskova’nın karşılıklı güveni zedeleyen bu tür adımların kabul edilemezliğine ilişkin mesajların Ankara tarafından ciddiye alınmasını beklediğine vurgu yapan Zaharova, “Bu tür girişimler kabul edilemez ve tüm uluslararası toplum tarafından kesinlikle en sert şekilde kınamayı gerektiriyor. Burada birlik olmalıyız. Bunlar, Rus-Türk ilişkileri ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği de dahil olmak üzere, devlet başkanlarımızın korunmasına ve güçlendirilmesine büyük önem verdiği ruha aykırı eylemlerdir” ifadelerini kullandı.

"Ankara’nın bu eylemlerine diplomatik karşılık verilmeli"

Daha önce, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türk makamlarının bir parka Rusya’nın bir bölgesini ele geçirmeye çalışan bir teröristin adını verme kararının Çeçenistan halkı için acı verici olduğunu, bu nedenle Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov’un duygusal tepkisinin anlaşılabilir olduğunu belirtmişti.