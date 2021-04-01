Rusya'dan Donbas tehdidi: Yeni bir çatışma başlatma girişimi Ukrayna'yı yok edebilir

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın savaştan zarar görmüş doğusunda yeni bir askeri çatışma başlatma girişimlerinin Kiev'i yok edebileceğini söyledi.

Rus ordusunun Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğini artırması ve Donbas'ta Rus yanlısı ayrılıkçıların 4 Ukrayna askerini öldürmesi, iki ülke arasındaki gerginliği yeniden artırdı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın, "Rus ordusunun askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptığı" iddialarına cevap verdi.

"Rusya, kendi sınırlarının güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alıyor"

Euronews'in aktardığına göre; Peskov, Rusya'nın kendi toprakları içerisinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etti.

Peskov, NATO'nun, Rusya sınırlarında askeri faaliyetlerini artırdığına dikkati çekerek, "Rusya, kendi sınırlarının güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alıyor. Rusya sınırları boyunca NATO’nun, diğer birliklerin ve bazı ülkelerin silahlı kuvvetlerinin faaliyetlerini artırdığını biliyorsunuz. Bütün bunlar bizi tetikte olmaya mecbur ediyor" diye konuştu.

"Ukrayna'yı yok edebilir"

Aynı zamanda TASS haber ajansına göre Lavrov da "Ukrayna'nın Donbas'ta askeri çatışma başlatma girişimlerinin kendilerini yok edebileceğini" savundu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Ukrayna Parlamentosundan yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptıklarını belirtmiş, bu durumun Ukrayna'nın askeri güvenliği için bir tehdit oluşturduğunu söylemişti.