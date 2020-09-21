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Koronavirüs

Rusya'dan Çin'e gönderilen kalamarlarda Koronavirüs bulundu

21 Eylül 2020 15:05

T24 Dış Haberler

Çin'in doğusunda bulunan Jilin ilinde yetkililer, Rusya'dan gönderilen paketli donmuş kalamarlarda Koronavirüs bulunduğunu söyledi.

Bölgenin başkentinin Covid-19'un yayılmasını önleme ofisi, virüs parçacıklarının yapılan rutin bir kontrolde görüldüğünü dile getirdi.

Paketlere elleyen tüm çalışanlara Covd-19 testi yapıldığı ve hepsinin negatif çıktığı belirtildi. 

İncelemeden önce yaklaşık 10 kilo kalamarın Fuyu kentine gönderildiğini söyleyen yetkililer, Ağustos 24-31 haftasında kalamar alan tüm Fuyu sakinlerinin test yaptırması gerektiğini ifade etti.

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