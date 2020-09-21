Rusya'dan Çin'e gönderilen kalamarlarda Koronavirüs bulundu

T24 Dış Haberler
Çin'in doğusunda bulunan Jilin ilinde yetkililer, Rusya'dan gönderilen paketli donmuş kalamarlarda Koronavirüs bulunduğunu söyledi.
Bölgenin başkentinin Covid-19'un yayılmasını önleme ofisi, virüs parçacıklarının yapılan rutin bir kontrolde görüldüğünü dile getirdi.
Paketlere elleyen tüm çalışanlara Covd-19 testi yapıldığı ve hepsinin negatif çıktığı belirtildi.
İncelemeden önce yaklaşık 10 kilo kalamarın Fuyu kentine gönderildiğini söyleyen yetkililer, Ağustos 24-31 haftasında kalamar alan tüm Fuyu sakinlerinin test yaptırması gerektiğini ifade etti.