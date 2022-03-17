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Dünya

Rusya’dan Biden'a 'savaş suçu' yanıtı: Bombaları dünya çapında yüz binlerce insanı öldüren devlet başkanının bu tür söylemleri kabul edilemez

17 Mart 2022 00:46

ABD Başkanı Joe Biden’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için kullandığı, “O bir savaş suçlusu” sözlerine cevap veren Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, “Bombaları dünya çapında yüz binlerce insanı öldüren devlet başkanının bu tür söylemlerini kabul edilemez ve affedilemez buluyoruz" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, bir gazeteci tarafından yöneltilen "Gördüklerinizden sonra Putin'e savaş suçlusu demeye hazır mısınız?" sorusuna Biden, "Bence o bir savaş suçlusu" şeklinde cevap vermesinin ardından Rusya’dan tepki gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, “Bombaları dünya çapında yüz binlerce insanı öldüren devlet başkanının bu tür söylemlerini kabul edilemez ve affedilemez buluyoruz” dedi.

Biden daha önce Putin için, “katil” ifadesini kullanmış, fakat 13 Nisan 2021’de Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde bu kelimeyi kasıtlı olarak kullanmadığını belirtmişti.

TIKLAYIN | ABD Başkanı Biden: Putin bir savaş suçlusu

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