Rusya'dan 'Beyaz Baretliler' paylaşımı: Bareti çıkarmışsın ama ceketi unutmuşsun

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Rusya'nın Suriye Büyükelçiliği, Suriye'de genellikle muhaliflerin kontrolünde bulunan bölgelerde faaliyet gösteren 'sivil savunma ekibi' Beyaz Baretliler'i hedef alan bir paylaşımda bulundu.

Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabı, silahlarıyla kameralara poz veren bir grup muhalif militanın fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta muhaliflerden birinin üzerinde Beyaz Baretliler'in logosunu taşıyan bir mont olduğunu görülüyor.

Rusya'nın Suriye Büyükelçiliği görüntüyü, "Beyaz baretini çıkarıp, Beyaz Baretliler ceketini çıkarmayı unuttuğunda- ve büyük ihtimalle 'acımasız barbarca hava saldırılarında' yolunu kaybettiğinde" ifadeleriyle paylaştı.

Rusya'dan temsilciler daha önce Batı ülkeleri tarafından desteklenen Beyaz Baretlileri "terörist" olarak nitelendirmiş ve Suriye'den çıkarılmalarını istemişti.