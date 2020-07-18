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Dünya

Rusya'dan Azerbaycan-Ermenistan sınırında tatbikat

Putin'in talimatıyla düzenlenen tatbikata 150 bin asker katıldı

18 Temmuz 2020 22:00

Rusya, çatışmaların yeniden alevlendiği Azerbaycan-Ermenistan sınırına yakın bölgede 150 bin askerin katılımıyla tatbikat başlattı.

Tatbikatın Rusya lideri Vladimir Putin'in talimatıyla "Rus askeri birliklerinin hazırlığını ölçmek amacıyla" başlatıldığı belirtilirken Savunma Bakanlığı da "rutin kontrol" olarak nitelendirdiği operasyonun Kafkasya bölgesinde gerçekleşen çatışmalarla bağlantılı olduğu iddialarını reddetti.

Ülkenin güney ve Kafkasya askeri bölgesinde birkaç gün sürmesi planlanan tatbikata 150 bin askerin yanı sıra 400 savaş uçağı katılıyor.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov geçtiğimiz günlerde taraflara ateşkese uyma ve bölgede gerginliğin azaltılması yönünde çağrıda bulunduklarını ifade etmiş ve istenildiği takdirde arabulucu olmaya hazır olduklarını söylemişti.

Rusya'nın Güney Osetya ve Abhazya dışında Kırım, Sivastopol ile Ermenistan'da da askeri üsleri mevcut.

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