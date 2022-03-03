Rusya'dan ayrılmak isteyen savaş karşıtı Ruslar, havalimanlarında saatlerce sorgulanıyor: "Telefon ve bilgisayarlarımızı inceliyorlar"

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Moskova'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Rusya'dan kaçmaya çalışan Rus vatandaşlarının havalimanlarında uzun süre sorgulandığı belirtildi.

Mediazone'a konuşan Rus vatandaşları, pasaport kontrolünde işaretlendiklerini ve daha sonra polis eşliğinde bir odaya götürüldüklerini; burada kendilerine Rus işgali konusundaki fikirlerinin sorulduğunu belirtti.

Havalimanında sorgulananlardan ikisi, akıllı telefon ve diz üstü bilgisayarlarının muhalefet ve Ukraynalı sosyal medya kanallarına ait içerik var mı diye incelendiğini belirtti.

Vtaçeslav Ustenko isimli bir kişi, "7 saat sorgulandıktan sonra serbest bırakıldığımda yüksek ihtimalle Rusya'dan ayrılamayacağımı söylediler" dedi. Ustenko, istihbarat ajanı olduğunu iddia ettiği kişinin kendisine, "Sen bir anarşist ve vatan hainisin. Ukrayna'ya savaşmaya gitmeye çalışıyorsun" dediğini belirtti.

Moscow Times'ın aktardığına göre bazı gruplar, Rusya'dan kaçmak isteyen savaş karşıtlarına internet üzerinden tavsiyeler vermeye başladı. Ülkeden ayrılmak isteyenlerin bir dönüş bileti almaları, görevlilere tatile gittiklerini söylemeleri ve Telegram aplikasyonunu silmeleri tavsiye edildi.

Çoğu Batı'da olan 36 ülke Rusya'ya hava sahasını kapadı, bu sebeple ülkeden ayrılmak isteyen Rusların seçenekleri kısıtlandı.