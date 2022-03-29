Rusya'dan "Asıl hedef Donbas" açıklaması

Rusya’nın Mikolayiv'deki füze saldırısında en az 7 kişi hayatını kaybederken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Moskova’yı barbarlıkla suçladı. Rusya Savunma Bakanı Şoygu ise “Asıl hedef Donbas” açıklamasını yaptı.Dün akşam Rivne bölgesinde, Ukrayna ordusuna ait büyük bir yakıt deposunu hedef alan Rusya’nın, bugün de ülkenin güneyindeki Mikolayiv kentindeki bir kamu binasına füze saldırısı düzenlediği açıklandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy videokonferans aracılığıyla Danimarka parlamentosuna yaptığı konuşmada Mikolayiv’deki füze saldırısında en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığını söyledi. “Sergilenen barbarlık, İkinci Dünya Savaşı sırasında tanık olduğumuzdan daha şiddetli” diyen Zelenskiy, Rusya’nın Mariupol kenti işgalini de “insanlığa karşı işlenen bir suç” olarak tanımladı. Bir liman kenti olan Mikolayiv’deki 9 katlı binanın füze saldırısı sonucunda ortadan delik oluşacak şekilde kısmen yıkıldığı, arama kurtarma çalışmalarının da sürdüğü bildiriliyor. Mikolayiv Valisi Vitaliy Kim saldırı hakkında yaptığı açıklamada, “Binanın yarısı yerle bir edildi, ofisime girdiler. Bu korkunç, saldırmak için insanların işe gelmesini beklemişler” dedi. Şoygu: Asıl hedef Donbas Bu arada Rus ve Ukraynalı heyetlerin İstanbul’da ilk gün yüz yüze müzakerelerine başlamasının hemen ardından Moskova’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bugün üst düzey askeri yetkililer ile toplantısında, “Ukrayna operasyonunun ilk aşaması genel hatlarıyla tamamlandı” diyerek, bundan sonraki süreçte artık “asıl hedefe odaklanabileceklerini” söyledi. Geçen haftalarda kalp krizi geçirdiği ve hastanede tedavi edilmekte olduğu yönünde basında hakkında haberler çıkan Şoygu bugünkü toplantıda, “Ukrayna silahlı kuvvetlerinin çatışma yetkinliği ciddi boyutta azaltıldı. Bu, nihai hedef olan Donbas’ın özgürleştirilmesine odaklanılmasına, çabaların bu nihai amaca yönlendirilmesine imkan sağlıyor” dedi. Şoygu’nun, Rus ordusunun “belirlenen hedeflere ulaşana kadar” operasyona devam edeceğinin altını çizdiği de aktarıldı. Rus Savunma Bakanının, nihai hedefi “Donbas’ın özgürleştirilmesi” olarak ifade etmesi, Moskova’nın strateji değişikliğine gittiği, Ukrayna’nın tamamını işgal etmek yerine, Donbas ile yetinmeye hazırlandığı değerlendirmelerine yol açtı. Reuters, AP /DA, BK © Deutsche Welle Türkçe