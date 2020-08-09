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Rusya'dan Antalya, Bodrum ve Dalaman uçuşları başlıyor

09 Ağustos 2020 18:33

Rusya'dan Antalya, Dalaman ve Bodrum'a tarifeli ve charter uçuşlar yarından itibaren başlıyor.

Rusya Federal Havacılık Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan yazılı açıklamada yarından itibaren Antalya, Dalaman ve Bodrum'a doğrudan uçak seferlerinin başlayacağı belirtilirken, söz konusu hatlarda tarifelinin yanı sıra charter uçuşların da yapılacağı kaydedildi.

Söz konusu uçuşları yapacak şirketler arasında Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Hava Yolları da bulunuyor.

Rusya'nın Moskova, St. Petersburg ve Rostov şehirlerinden İstanbul ve Londra'ya tarifeli uçuşlar, 1 Ağustos itibarıyla başlatılmıştı. 

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