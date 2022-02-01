Rusya'dan ABD'ye reddedilen Ukrayna talepleriyle ilgili yazılı yanıt

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ABD'nin geçen hafta Moskova'nın taleplerini reddeden bir yazılı yanıt vermesinin ardından Rusya'nın da Washington'a yazılı olarak bir yeni bir cevap ilettiği belirtildi.
Reuters'a konuşan bir ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Rusya'dan yazılı bir takip yanıtı aldığımızı doğrulayabiliriz. Verdikleri yanıtı kamuya açık bir şekilde müzakere etmek verimli olmaz. O yüzden cevabı tartışmak isteyip istemediklerini kararlaştırmayı Rusya'ya bırakacağız" dedi.
Sözcü, "Bu sorunları masaya yatırmak için diyaloga bağlılığımız sürüyor. Ukrayna dahil olmak üzere müttefiklerimize danışacağız" ifadelerini kullandı.
Moskova'nın Ukrayna'nın NATO'ya alınmaması konusundaki talepleri geçen hafta ABD ve NATO tarafından yazılı olarak reddedilmişti.
Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.
Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.
Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.