Rusya'dan ABD'ye reddedilen Ukrayna talepleriyle ilgili yazılı yanıt

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ABD'nin geçen hafta Moskova'nın taleplerini reddeden bir yazılı yanıt vermesinin ardından Rusya'nın da Washington'a yazılı olarak bir yeni bir cevap ilettiği belirtildi.

Reuters'a konuşan bir ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Rusya'dan yazılı bir takip yanıtı aldığımızı doğrulayabiliriz. Verdikleri yanıtı kamuya açık bir şekilde müzakere etmek verimli olmaz. O yüzden cevabı tartışmak isteyip istemediklerini kararlaştırmayı Rusya'ya bırakacağız" dedi.

Sözcü, "Bu sorunları masaya yatırmak için diyaloga bağlılığımız sürüyor. Ukrayna dahil olmak üzere müttefiklerimize danışacağız" ifadelerini kullandı.

Moskova'nın Ukrayna'nın NATO'ya alınmaması konusundaki talepleri geçen hafta ABD ve NATO tarafından yazılı olarak reddedilmişti.