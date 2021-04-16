Rusya'dan ABD yaptırımlarına misilleme: 10 Amerikalı diplomat sınır dışı edilecek, Büyükelçi Sullivan'a Washington'a dönmesi tavsiye edildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin yeni yaptırımlarına karşı verilecek yanıtı açıkladı. Rusya'nın açıkladığı yaptırımlara göre; 10 Amerikalı diplomatın sınır dışı edileceği belirtilirken, ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan 'a da Washington'a dönmesi tavsiye edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kremlin'in dün uygulamaya konan ABD yaptırımlarına verilecek yanıtını açıkladı. Yaptırımlar, ABD'li yetkililerin yanı sıra Rusya'daki Amerikan diplomatik misyonuna yönelik eylemleri de içeriyor. Buna göre Rusya, ABD'ye yaptırımlarından dolayı şu yanıtı verdi:

ABD'nin yaptırımları sonrası Moskova, her iki ülkenin elçilerinin de mevcut durum karşısında üstleriyle istişarelerde bulunmaları gerektiğini söyleyerek ABD'nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan'ın Washington'a dönmesini tavsiye etti.

10 Amerikalı diplomat ülkeden sınır dışı edilecek.

Rusya, iki ülkenin diplomatlarının bulundukları şehirlerin dışına çıkmalarına izin veren anlaşmadan çekilecek.

Rusya, ABD diplomatik tesislerinin Rusları ve üçüncü ülke vatandaşlarını işe almasını yasaklayacak. Rusya Dışişleri Bakanlığı da Amerikalı diplomatlara verdiği kısa vadeli vize sayısını azaltacak.

ABD, seçimlere müdahale girişimi ve siber saldırılar sebebiyle yaptırım uygulamıştı

ABD, dün Rusya'ya karşı yeni yaptırım kararları aldığını duyurmuş ve 10 Rus diplomatı sınır dışı etmişti. Yaptırım kararının Rusya'nın 2020 seçimlerine müdahale girişimi ve siber saldırılar nedeniyle alındığı belirtilmişti.

Seçimlere müdahale ve yanlış bilgi yayma girişimleri nedeniyle 32 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulama kararı alındığı vurgulanmıştı. ABD, Avrupalı müttefiklerine katılarak Kırım'ın ilhakı ile bağlantılı olarak da 8 kişi ve kuruluşu kara listeye almıştı.

Kararda, 6 teknoloji şirketine de Rus istihbaratının siber saldırı girişimlerine destek verdiği gerekçesiyle yaptırım uygulanacağı bildirilmişti.

SolarWinds Corp'un yaptığı yazılımın saldırıya uğramasının ardından bilgisayar korsanları binlerce şirket ve devlet dairesine erişim sağlamıştı. ABD, saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu savunuyor.

TIKLAYIN - ABD, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulama kararı aldı; 10 Rus diplomatı sınır dışı etti

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yeni yaptırımlara verilecek yanıta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karar vereceğini söylemişti.