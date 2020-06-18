Rusya'daki şantiyelerde aralarında Türk vatandaşlarının da olduğu 6 bin işçinin Covid-19 testi pozitif çıktı; Türkiye'ye dönmek istiyorlar

Rusya’nın Amur bölgesinde bulunan Rönesans Holding ve Yamata Yatırım'ın taşeronluğundaki şantiyelerde çalışan binlerce işçi yeni tip Koronavirüs testinin pozitif çıktığı gerekçesiyle Türkiye'ye dönmek istiyor.

Rönesans Holding'e bağlı şantiyede 4500, Yamata Yatırım'a bağlı şantiyelerde 1500 işçinin Covid-19 testi pozitif çıktı. T24'e konuşan işçiler bu duruma rağmen Koronavirüs testi pozitif çıkan binlerce işçi ile testleri pozitif çıkmayan işçilerin dolaylı olarak temas halinde olduğunu söylüyor.

İşçilerin test sürecine ilişkin verdiği bilgiye göre testler blok blok yapılıyor. Testi negatif çıkanlar ile pozitif çıkanların zaman zaman ayrı yerlerde tutulduğunu belirten işçiler yemekhanede iç içe olduğunu belirtiyor.

İşçiler, Rönesans'ın yeni tip Koronavirüs salgınına karşı yeterli tedbiri almadığını iddia ediyor. İddialarla ilgili T24'ün ulaştığı Yamata, 'yetkililerin Rusya'da olduğu gerekçesiyle yanıt veremeyeceğini" söyledi.

Rönesans Holding ise T24'ün mail yoluyla gönderdiği sorulara 'yanıt vereceğini' söylemesine rağmen 5 gün boyunca cevap vermedi.

Şantiyede sadece Türkiye'den giden işçiler yok. Özbek, Rus işçiler de bulunuyor. Türkiye'den giden işçilerin çoğu tedavi koşullarının yetersizliği ve iyi Rusça bilmedikleri gerekçesiyle Türkiye'ye dönmek istiyor.

Aralarında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulunanlar da var.

Yamata Yatırım'daki durumu acil olan işçilerden birinin eşinin verdiği bilgiye göre durumu acil olan vatandaşlar ve Zülfü Sezgin için Sağlık Bakanlığı ambulans uçak gönderdi. Bilgiye göre durumu gittikçe ağırlaşan Zülfü Sezgin ve Türk vatandaşlar için Türkiye'den gönderilen ambulans uçak Rusya'da. Sağlık Bakanlığı'nın konuyla ilgili iletmiş olduğu bilgiye göre şu an için ellerinde resmî bir veri yok. Yamata Yatırım da Zülfü Sezgin'in durumu hakkında işçilere net bir bilgi vermekten de kaçınıyormuş.

(Rönesans'a ait şantiyede Covid-19 testi pozitif çıkan 4 bin 500 işçinin listesi)

İkinci testi de negatif çıkanlar pazartesi itibariyle iş başı yaptı

İşçiler Rönesans'a bağlı şantiyede üretime iki hafta ara verildiğini, testi negatif çıkan işçilerin 15 Haziran Pazartesi günü itibariyle tekrar işbaşı yaptığını aktarıyorlar. İkinci testi pozitif çıkanlar ise 3. testi beklemek üzere 14 günlük dinlenmeye devam ediyorlar.

"Doktor sayımız az"

Rus devletinin salgına karşı aldığı tedbirler nedeniyle yaklaşık 3 aydır şantiyeden dışarıya çıkamadıklarını ifade eden işçiler, şantiyedeki doktorların da işçi sayısına oranla bir hayli az olduğunu ifade ediyorlar.

"İç içe yemek yemek zorunda kalıyoruz"

İşçiler, Rönesans ve Yamata Yatırım'ın taşeronluğundaki şantiyelerde hijyen koşularını da şöyle özetledi; "Tuvaletlerden yemekhanelere kadar hijyen koşulları çok kötü ve bunun düzelmesi için hâlen somut bir adım atılmış değil. Özellikle yemekhanelerde sosyal mesafe kuralını gözetemiyoruz. İç içe yemek zorunda kalıyoruz."

"Bizi buraya koydular 'ölürlerse ölsünler diyorlar" sözleriyle tepkilerini dile getiren işçilerin şimdi tek isteği Türkiye'ye ailelerinin yanına dönebilmek ve ülkede tedavi olabilmek.

(Yamata Yatırım'a ait şantiyede kamp alanı)

Rus doğalgaz şirketi Gazprom da olayla ilgili 'önlem almıştık' şeklinde açıklama yaptı

Rusya Amur'daki Rönesans ve Yamata Yatırım'a bağlı şantiyelerdeki durum Rus basınında da gündem oldu. Haberlerin ardından Rus ordusu şantiyelere gelip ilaçlama yaptı.