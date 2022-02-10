Rusya'daki sanat galerisinin güvenlik görevlisi, "sıkıldığı" için değerli tabloya göz çizdi

Rusya’da bir sanat galerisinde çalışan güvenlik görevlisinin “sıkıldığı” için, değerli bir tablodaki suratsız figürlere göz çizdiği ortaya çıktı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Rusya’da Boris Yeltsin Başkanlık Merkezi’nde bulunan sanat galerisinde gösterilen Anna Leoporskaya imzalı “Three Figures” isimli tablo, 1932-1932 yılları arasında yapılmıştı. Tablo, 75 milyon rubleye sigortalanmıştı. Galerideki bir güvelik görevlisinin “sıkıldığı” için tablodaki suratsız figürlere göz çizdiği öğrenildi.

Yeltsin Merkezi Yöneticisi Alexander Drozdov, güvenlik görevlisinin özel bir güvenlik şirketinde çalıştığını ve işine son verildiğini söyledi.

Serginin küratörü Anna Reshetkina, tablonun vandalizme uğradığını doğruladı.

Güvenlik görevlisinin tabloya kalemle çok sert bastırmadığı bu nedenle eserin kurtarılma ihtimalinin olduğu belirtildi. Restorasyon uzmanları, bu işlemin 250 bin ruble tutabileceğini söyledi.